Un minibus Mercedes braqué à l'arme à feu avant le GP de F1 du Brésil: Lewis Hamilton monte au créneau

« C ertains membres de mon équipe ont été braqués hier soir en quittant le circuit ici au Brésil. Des coups de feu ont été tirés, une arme a été pointée contre des têtes. C’est affligeant », a tweeté le Britannique.

Some of my team were held up at gun point last night leaving the circuit here in Brazil. Gun shots fired, gun held at ones head. This is so upsetting to hear. Please say a prayer for my guys who are here as professionals today even if shaken.