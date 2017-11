L’incendie qui s’est déclenché samedi matin sur les terrains d’Engie Electrabel, à Drogenbos (Brabant flamand) est sous contrôle, annoncent les pompiers de Bruxelles. «Toutes les dispositions préventives de confinement demandées précédemment peuvent être levées», précisent-ils encore.

«Les mesures de qualité de l’air prises donnent des résultats normaux» et il n’existe plus «de risque pour la santé ou pour l’environnement».

Plan d’urgence

Un des conteneurs du parc de batteries de stockage d’électricité sur le site d’Engie à Drogenbos a pris feu samedi matin. Si l’ampleur du feu a pu être limité à ce conteneur, l’incendie a toutefois provoqué un dégagement de fumée toxique.

La commune de Drogenbos a déclenché la phase communale du plan d’urgence et d’intervention et avait demandé aux habitants de garder leurs fenêtres et portes fermées. La mesure valait également pour les automobilistes qui empruntent le ring de Bruxelles ainsi que pour toutes les communes de la Région bruxelloise. Ces dispositions peuvent désormais être levées, annoncent les pompiers.

