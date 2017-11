Un client d’une filiale de Lidl située à Tamise a remarqué la semaine dernière un sachet contenant une substance étrange dans un petit seau de tomates cerises. Le client a averti le gérant du magasin, qui a porté plainte auprès du parquet de Flandre-Orientale. Une enquête a été ouverte. Il s’agit vraisemblablement d’un pesticide.

Les tomates cerises concernées ont été vendues par Lidl Belgique entre le 6 et le 10 novembre. Il s’agit des « tomates cerises dans un petit seau » de 500 grammes, dont le numéro de lot est L60492. Toute personne qui trouve une substance étrange sur ce produit peut contacter le parquet via le numéro gratuit 0800/303.00. Lidl demande de ne pas consommer les tomates et de les retourner dans une filiale de la chaîne. Le client sera remboursé, même s’il ne possède plus son ticket de caisse.

Le parquet est à la recherche du client qui a découvert la substance et lui demande de se présenter à la police. Tout autre témoin ou client peut se manifester via le numéro gratuit précité.