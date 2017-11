La perquisition menée depuis 18h30 dans les bâtiments de la VRT à Bruxelles a pris fin vers 22h00, et s’est déroulée « sans incident », selon un communiqué du média de service public

La perquisition s’inscrit dans le cadre de l’enquête menée par le parquet d’Anvers après des plaintes pour comportements présumés déplacés de la part du réalisateur de télévision Bart De Pauw. « La VRT a offert toute sa collaboration aux enquêteurs », indique la communication.

Le CEO de la VRT, Paul Lembrechts, a été auditionné en tant que témoin ce samedi soir. La VRT n’a pas fait de déclaration sur le contenu des déclarations des témoins aux juges d’instruction et enquêteurs. Le média ne communiquera pas non plus sur la nature des faits faisant l’objet de l’enquête par respect de la vie privée des personnes concernées.

Le parquet d’Anvers, section Malines, a confirmé qu’une enquête judiciaire avait été ouverte envers Bart De Pauw et que la perquisition avait été menée à la VRT. « Il y a eu ces derniers jours un flux d’information sur des faits éventuels qui auraient pu être commis par le réalisateur de télévision Bart De Pauw. Ce flux d’information a appelé le parquet à enquêter sur ces possibles faits », indique le communiqué du parquet. « Il n’est pas question en ce moment de culpabilité ou non. Ce sera l’objet de l’enquête judiciaire ».

« La direction de la VRT m’a informé qu’elle arrêtait immédiatement sa collaboration avec moi », explique M. De Pauw. « L’unique raison qu’elle me donne est qu’une série de comportements déplacés ont été rapportés anonymement à mon encontre via le hashtag #MeToo. Des informations anonymes sur mon comportement, sur la manière dont je me comporte avec mes collaborateurs. La personne de confiance de la VRT a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’agressions physiques mais principalement de SMS au ton flirtant. Il a aussi été fait rapport de harcèlement », ajoute-t-il dans un message vidéo diffusé jeudi.