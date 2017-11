La perquisition fait partie, selon la VRT, de l’enquête menée par le parquet d’Anvers près des plaintes pour comportements présumés déplacés de la part du réalisateur de télévision Bart De Pauw. Le CEO de la VRT, Paul Lembrechts, est auditionné ce samedi soir.

Pour rappel, la VRT a arrêté sa collaboration avec le présentateur Bart De Pauw après des plaintes pour comportements présumés déplacés, a indiqué la « star » de la VRT en personne dans un message vidéo jeudi. La VRT a confirmé l’information et précise que « Twee tot de zesde macht », le quiz présenté le dimanche soir par Bart De Pauw, ne sera plus diffusé.

« La direction de la VRT m’a informé qu’elle arrêtait immédiatement sa collaboration avec moi », explique M. De Pauw. « L’unique raison qu’elle me donne est qu’une série de comportements déplacés ont été rapportés anonymement à mon encontre via le hashtag #MeToo. Des informations anonymes sur mon comportement, sur la manière dont je me comporte avec mes collaborateurs. La personne de confiance de la VRT a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’agressions physiques mais principalement de SMS au ton flirtant. Il a aussi été fait rapport de harcèlement », ajoute-t-il dans un message vidéo diffusé jeudi.