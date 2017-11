Romelu Lukaku: «Un record, c'est du bonus. Je préfère gagner un trophée!»

Romelu Lukaku est depuis son doublé contre le Mexique, vendredi, le co-détenteur du record de buts en équipe nationale. « Un record, c’est du bonus. Je préfère gagner un trophée et réaliser mon rêve avec cette équipe nationale au cours des prochains mois », a relativisé l’avant-centre de Manchester United, samedi, à Tubize.

Avec 30 réalisations en 64 rencontres, Lukaku a rejoint au classement des meilleurs buteurs de l’histoire Paul Van Himst (Diable Rouge entre 1960 et 1974 en 81 matches) et Bernard Voorhoof (1929-1940, 61 matches). Quand il doit citer le nom de celui qu’il considère comme le meilleur attaquant belge de l’histoire, Lukaku choisit pourtant un autre joueur : « Luc Nilis. Il a été meilleur buteur dans un championnat étranger. J’ai regardé beaucoup de vidéos de lui. Et si Ronaldo a déclaré que Nilis était le meilleur attaquant avec qui il a joué, ça signifie quelque chose. »

Nilis n’est pas le seul joueur dont Lukaku a regardé des vidéos. « Lors de ma deuxième année à Everton, j’ai passé toute une saison avec l’entraîneur, Roberto Martinez, à travailler mon placement dans la surface. Deux fois par semaine, nous avions une analyse vidéo d’une heure durant laquelle on regardait des attaquants qui étaient bons dans le rectangle. Et après, nous travaillions cela à l’entraînement. »

Ses modèles lors de ces cours particuliers ? « Hugo Sanchez. J’ai regardé tous ses buts en une fois. J’ai aussi analysé ’Chicharito’ Hernandez et Edinson Cavani. Ce dernier est impressionnant. Pour moi, c’est le meilleur dans la surface. »

Critiqué puis adulé

Dans le staff des Diables Rouges figure également un ancien grand attaquant, Thierry Henry. « Avec lui, nous travaillons surtout les actions en dehors du rectangle, où me placer en fonction de différentes situations. »

Eden Hazard a dit que Romelu pouvait atteindre les 50 ou 60 buts en équipe nationale. « Lui aussi », a aussitôt répondu Lukaku. « Il y a beaucoup de gens dans cette génération qui peuvent passer la barre des 30 buts en équipe nationale. Surtout lui, vu comment il joue en ce moment. Si on ne pense qu’au collectif, tout le monde peut battre ce record dans le futur, c’est ça qui est beau dans cette génération. »

Vendredi, il a quitté la pelouse sous les applaudissements du stade Roi Baudouin. Mais par le passé, l’avant-centre n’a pas été épargné par les critiques des supporters. « Cela ne rentre plus dans ma tête. Depuis deux ans, déjà du temps de Marc Wilmots, je me disais ’tout se passe bien en équipe nationale et j’ai les qualités pour aider l’équipe’. Je profite juste du moment. Depuis que je me suis mis cette idée en tête, tout va bien. Je préfère ne pas trop me concentrer sur le négatif et les bruits de quelques supporters, je veux juste me concentrer sur notre manière de jouer », a conclu Lukaku.