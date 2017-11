Aucun bus TEC ne s'y arrête: cet abribus tout neuf qui vient d'être installé ne sert tout simplement... à rien!

M.R.

Depuis 8 mois, un abribus tout neuf trône en plein centre de la rue des Longs Prés à Châtelineau. Un abribus non desservi par les TEC qui est pourtant entretenu et réparé. Les navetteurs, eux, doivent aller prendre le bus à 170 mètres de là entre deux carrefours et sans abri.