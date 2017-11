Rédaction en ligne

Deux ans après les attentats de Paris qui ont fait 130 morts et 683 blessés, le procureur de la République française François Molins a fait le point sur 24 mois d’enquête. Plus que jamais, les enquêteurs constatent que tout a été préparé au départ de la Belgique. Et que le massacre du 13 novembre aurait même été piloté ce jour-là au départ d’un petit snack situé au cœur de notre capitale.