Nouvelle Star: reconnaissez-vous Ambre, la première Belge qui affrontera le jury?

L’explication ? Ambre est chanteuse mais aussi comédienne, elle a reçu chez nous en 2015 le Magritte du meilleur espoir féminin pour son rôle dans « Baby Balloon » de Stephan Liberski, où elle jouait une rockeuse liégeoise… « Depuis ce rôle, Stephan Liberski est devenu pour moi comme un autre papa, il m’a prise sous son aile, on va souvent manger ensemble, boire des verres aussi. »

La formation d’Ambre, c’est donc aussi la musique. Elle est passée par le solfège, l’académie jusqu’à ses 20 ans. Elle a fait des comédies musicales, doublé des voix chantées dans des dessins animés (dont « My little Pony ») et puis aussi tenté sa chance sans succès à The Voice-Belgique.

Aujourd’hui, elle tente sa chance dans Nouvelle Star… « En fait, je n’y suis pas venue de ma propre initiative. Cette année, on ne fait plus la file pour passer la sélection devant le jury. La prod est venue à Bruxelles m’avait invitée, on était un nombre restreint de candidats, je suppose pour avoir un niveau de qualité plus élevé. Alors, je ne sais pas comment j’ai été repérée, pour le film, pour les comédies musicales, pour mes doublages ou par des mis… »