Troisième escale de l'Odyssée des Belges du bout du monde: une bière belge avec un cœur grec !

Pour cette troisième escale de l’Odyssée des Belges du bout du monde, Adrien Joveneau nous emmène sur les traces d’Homère… « Quand on veut réussir à l’étranger, l’audace vaut mieux en toute affaire », disait le poète il y a 3 millénaires. De l’audace, les Belges du bout du monde en ont à revendre, que ce soit pour photographier la terre des dieux ou pour créer une bière avec le safran du Péloponnèse. Des aventures que vous pourrez suivre ce dimanche, à 9h en radio sur La Première et à 15h25 sur la Une, en télévision. Carnet de route…

Trois heures de vol, au départ de Charleroi, suffisent pour rejoindre l’aéroport d’Athènes. Début novembre il y fait encore beau et presque chaud. C’est la saison de la récolte des olives et du safran. Mais avant de partir pour ces travaux des champs, je rencontre Maxime Gyselinck, un photographe belge qui flashe pour la Grèce. Maxime veut nous montrer sa ville, celle où il vit depuis 15 ans.

Et il a raison, Impossible de venir à Athènes sans prendre le temps de contempler ce qui est, peut-être, le plus extraordinaire ensemble architectural, et artistique, légué par la Grèce au reste du monde : l’Acropole ! C'est de la Colline de Philopappos que Maxime nous offre le plus beau panorama sur l’Acro-Polis, la ville haute.

Athènes est à nos pieds, elle grouille avec ses 6 millions d’habitants. Et pourtant l’on ressent ici en haut une certaine sérénité. Sans doute parce que nous nous penchons sur le berceau de la philosophie et de la démocratie. Maxime nous confie son attachement au peuple grec, qu’il a connu avant les Jeux Olympiques de 2004. C’était alors l’euphorie, avant la crise. Une crise qu’il a ensuite couvert sous toutes les coutures.

Cette photo est sans doute celle qui traduit sans doute le mieux la tragédie traversées ces dernières années par les grecs. Cet homme nu qui court face à la police symbolise le peuple grec dépossédé de sa dignité après les coupes de la Troïka européenne. Maxime tient aussi à m‘emmener dans sa taverne préférée, le Klimataria au cœur de Plaka, il nous y présente la patronne Maria et nous refaisons le monde (et il en a bien besoin ;-) ).

La Grèce c'est bien entendu son histoire, sa culture, son patrimoine... universels mais c'est aussi sa géographie très particulière, avec ses centaines d’îles, désertes ou habitées comme celle d’Egine où nous embarquons le lendemain matin avec Maxime ! L’archipel grec recouvre 1/5ème de la superficie du pays. Cette Thalassa est un fabuleux territoire pour notre chasseur d’image...

Aujourd’hui, c’est rare mais ça arrive, il pleut sur le Pirée. Qu’à cela ne tienne, nous prenons le large vers les îles Saroniques. Les cieux gris, à la van Dyck, rappellent à Maxime son pays natal et, même sans le bleu grec, les paysages marins sont terriblement photogéniques. Notre photoreporter en profite pour mettre en boîte de superbes clichés sur les métiers de la mer

Après Egine, notre Odyssée se poursuit en mettant le cap sur Nauplie. La première capitale de l’état grec est devenue un charmant petit port, au fond du Golfe d’Argolide. La citadelle, qui culmine à 218 mètres domine la baie de Nauplie ! Nous l’embrassons du regard avant de continuer notre route vers une autre forteresse, celle de Monemvasia, dans le sud-est de la Laconie. Perchée sur un éperon rocheux, c’est un peu le Gibraltar grec

Cette ville, en passe d’être classée au patrimoine mondial de l’humanité, attire des milliers de touristes du monde entier mais elle ne compte que 26 résidents permanents. Parmi ceux-ci, Isabelle Sonnard, autre francophone du bout du monde qui a aménagé ici, avec son mari grec, une magnifique maison d’hôtes: Monopati. Malheureusement le Monopoli n’a pas épargné Monemvasia, comme partout ailleurs, la crise a laissé ici des traces indélébiles. Mais Isabelle veut positiver, elle me parle des effets bénéfiques de la crise : les jeunes pour qui la vie est trop chère à Athènes reviennent habiter en province. Cet exode urbain ramène du sang frais, une nouvelle énergie qui booste l’économie locale

Une photographie c'est un fragment de temps qui ne reviendra pas" dixit la photographe belge Martine Franck. Le photographe est toujours témoin de son temps...Il croit prendre une photo, mais c’est souvent la photo qui le prend. Maxime suit de très près les initiatives d'économie locales qui répondent aux difficultés que traverse la Grèce. Et certaines d’entre elles le rapprochent de son pays natal…J’ en auroi la preuve en remontant vers l’Arcadie, à Tyros, où est née la Notias, une bière belge brassée avec du safran grec

L’idée de cette bière a germé dans la tête d’un groupe d’amis qui a l’habitude de venir passer ses vacances dans le village voisin de Sapounakeika. Soucieux de mettre en valeur les productions agricoles de cette région montagneuse, ils ont imaginé d’intégrer du safran grec, l’or rouge du Péloponnèse, dans une recette de bière qui serait brassée à Chimay et… cela fonctionne ! Pour obtenir 1 gramme de safran, il faut cueillir 150 fleurs. Afin de répondre à cette nouvelle demande, l’entrepreneur Dimitri Sioras et les cultivateurs grecs ont créé ici une safranière, une plantation à flac de collines.

J’apprends sur place que le nom botanique de cette plante est Crocus Sativus, du grec krokos, qui signifie filament, allusion à ses stigmates longs et fins. Ici en Grèce, la fleur de Safran est symbole de la vie et de la résurrection. Acceptons-en l’augure pour ce pays qui a tellement apporté à notre civilisation et méditons la phrase de Platon : L’important n’est pas de vivre, mais de bien vivre !

Si vous souhaitez goûter la Notias, rendez-vous le dimanche 17 décembre en matinée au Botanique à Bruxelles pour le brunch des Belges du bout du Monde. Ou le mercredi 20 décembre en soirée à Nivelles dans le cadre de Viva For Life