Trump répond à Kim Jong Un par un tweet explosif: «Je ne le traiterais jamais de «petit gros»…»

« Pourquoi Kim Jong-Un m’insulterait-il en traitant de vieux alors que je ne le traiterai JAMAIS de « petit gros » ? Eh bien, j’essaie tellement d’être son ami, peut-être qu’un jour ça arrivera ! », écrit le président américain Donald Trump durant la nuit de samedi à dimanche.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!