Donald Trump sur l'ingérence de Moscou dans les élections: «Quand tous les imbéciles se rendront-ils compte qu'avoir de bonnes relations avec la Russie est une bonne chose?»

« Je crois nos agences de renseignement », a répondu le président américain, interrogé lors d’une conférence de presse au Vietnam sur les dénégations de Vladimir Poutine.

« Je crois qu’il a le sentiment que ni lui ni la Russie n’ont interféré dans les élections ». Mais, « que je le crois ou non… je suis avec nos agences », a insisté Donald Trump.

Samedi, après sa rencontre avec Vladimir Poutine en marge du sommet de l’Asie-Pacifique (Apec) à Danang, Donald Trump avait longuement mis en avant les dénégations de son homologue russe sur les accusations d’ingérence de Moscou dans la campagne américaine, laissant entendre qu’il le pensait sincère.

Met with President Putin of Russia who was at #APEC meetings. Good discussions on Syria. Hope for his help to solve, along with China the dangerous North Korea crisis. Progress being made.

Quelques heures après ses déclarations, la CIA avait cependant confirmé ses accusations contre la Russie en expliquant que ses précédentes « conclusions » n’avaient « pas changé ».

Plutôt discret sur les réseaux sociaux depuis le début de sa tournée asiatique, Donald Trump a envoyé dimanche matin, avant sa conférence de presse conjointe avec son homologue vietnamien, une série de tweets revenant sur les grands dossiers des derniers jours.

« Quand tous les haineux et les imbéciles se rendront-ils compte qu’avoir de bonnes relations avec la Russie est une bonne chose, pas une mauvaise chose ? », a tweeté dimanche matin avant la conférence de presse le président américain, se réjouissant de l’accord de Moscou sur l’impasse de la solution militaire en Syrie.

When will all the haters and fools out there realize that having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. There always playing politics - bad for our country. I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help!