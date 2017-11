Le ciel sera chargé avec de la pluie dimanche matin, sans doute plus abondante dans le sud du pays, selon les prévisions de l’IRM. Le temps deviendra variable dans l’après-midi, avec alternance d’averses et éclaircies. Un orage n’est pas exclu.

Les précipitations pourront prendre un caractère hivernal sur les hauteurs ardennaises. Les maxima ne dépasseront pas 2 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés à la mer. Le vent se renforcera dans la journée, devenant modéré à parfois assez fort voire fort à très fort à la Côte, de secteur nord-ouest. Des rafales pourront atteindre 80km/h au littoral.

En soirée et la nuit prochaine, éclaircies et averses seront au programme, peut-être accompagnées d’un coup de tonnerre, d’abord dans l’ouest du pays. Une faible accumulation temporaire de neige n’est pas exclue sur les hauteurs d’Ardenne. Les minima seront compris entre 0 degré et 7 degrés à la mer.

Lundi, des champs de brume et nuages bas se formeront le long des frontières allemande et luxembourgeoise et des averses isolées pourraient toucher le relief. Des averses en provenance de la mer sont attendues en plaine, sur la moitié ouest du pays. Le thermomètre affichera entre 3 et 7 degrés en Ardenne et 8 à 10 degrés ailleurs.

Une perturbation très affaiblie par les hautes pressions s’avancera ensuite sur la Belgique, mardi. Le risque de pluie devrait rester limité.