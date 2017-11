V.M.

Le ministre de la Mobilité et des Transports, Carlo Di Antonio, a validé un programme de subvention d’un montant de 5.456.600 € à destination de 62 villes et communes wallonnes en matière de mobilité douce. En région verviétoise, 400.000 € de subvention sont alloués et répartis équitablement entre Malmedy, Plombières, Herve et Verviers.