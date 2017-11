C’était annoncé sur les hauteurs. Les premiers flocons ont fait leur apparition en province de Luxembourg. Comme ce matin, à Bastogne (photo).

Denis Collard, le monsieur météo de la RTBF, originaire de Bertrix, l’avait annoncé en début de week-end : « Dimanche, c’est de l’air plus froid qui va descendre sur notre pays, le vent passe au nord, il restera soutenu et le ciel sera changeant avec éclaircies mais aussi des averses. On ne dépassera plus 2 à 7º et la limite pluie neige se situera entre 500 et 600m, c’est dire que les premières chutes de neige sont annoncées sur les Hautes Fagnes ».

Et donc aussi sur l’Ardenne. Bastogne se situe à 515 m d’altitude.