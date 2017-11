Cet après-midi, une météo variable avec des averses et peut-être un coup de tonnerre

Les maxima ne dépasseront pas 3 degrés sur les hauteurs, 6 à 8 degrés en plaine et environ 9 degrés au littoral. Le vent, de secteur nord-ouest, sera modéré à assez fort, avec des pics à 60km/h. A la Côte, des rafales pourront atteindre 80km/h. En soirée, et cette nuit, le temps restera variable et les averses seront toujours présentes, qui pourraient provoquer des conditions glissantes en Ardenne. Les minima oscilleront autour de 0 degré sur le relief ardennais, entre 4 et 6 degrés ailleurs et autour de 7 degrés à la mer.

Des averses en plaine sont attendues lundi matin et un risque d’averses hivernales restera au programme en Ardenne. Des éclaircies plus larges devraient ensuite apparaître dans l’après-midi. Le mercure chutera à -1 degré dans la nuit de lundi à mardi dans les Hautes-Fagnes.

Une perturbation très affaiblie par les hautes pressions s’avancera ensuite sur la Belgique, mardi. Le risque de pluie restera limité.

Mercredi, un secteur chaud recouvrira la Belgique, qui se traduira par une nébulosité abondante et éventuellement un peu de bruine.