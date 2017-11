Kevin De Bruyne: «Nous devons trouver un plan tactique qui nous convient»

«Le match contre le Mexique a confirmé ce que j’avais dit après la Bosnie: on doit trouver un plan tactique pour l’équipe», a déclaré De Bruyne dimanche à Tubize. «On a joué contre le Mexique avec un système qui n’était pas bon pour battre cette équipe. On a créé des occasions, mais je pense qu’au plan défensif, il y avait trop d’espaces, car nous étions trop derrière, nous n’avons pas eu le courage de placer l’équipe plus haut. Cela a permis au Mexique d’avoir la possession», a analysé le meneur de jeu.

«Je pense que le Mexique était meilleur tactiquement que nous, et très intelligent», explique De Bruyne. «Ils restaient avec trois hommes devant. Nous étions à cinq derrière. Il y avait des situations où, devant, nous étions sept contre cinq et il était impossible de leur mettre la pression. Si on presse haut, tout le monde doit suivre. C’était un problème que j’ai bien vu en deuxième mi-temps de la tribune (il était sorti à la pause, ndlr). Quand devant on pressait, derrière ça ne suivait pas. Et il y avait trop d’espaces au milieu du terrain.»

«Je ne suis pas quelqu’un qui pointe une autre personne du doigt, je suis quelqu’un qui essaye de trouver des solutions», a poursuivi De Bruyne. «L’important c’est que tout soit ok pour le Mondial. C’est peut-être l’un des derniers moments avec cette équipe où l’ont peut faire quelque chose de bien. Nous avons des joueurs du top à chaque place.»

Le sélectionneur Roberto Martinez avait expliqué après la rencontre avoir choisi un système à trois défenseurs afin de voir comment la défense réagit quand elle est exposée. De Bruyne n’est guère convaincu. «Je trouve étrange de commencer la rencontre en sachant qu’on aura difficile. Chaque match, je veux le gagner. Ok, on peut tirer des leçons, mais on peut aussi tirer des leçons en jouant d’une autre manière et gagner ce match. De mon point de vue, c’est mieux de commencer une rencontre en te disant que tu dois gagner. Selon moi, gagner, gagner et gagner, c’est ce qui te donne la sensation de ne plus vouloir perdre.»

Tant le joueur que son club, Manchester City, sont loués pour leur niveau de jeu depuis le début de la saison. «Je ne pense pas que l’on puisse comparer notre manière de jouer avec City avec celle que nous pouvons travailler ici. Les qualités sont là, mais nous n’avons pas les mêmes profils. Je ne peux pas venir ici et dire ’je joue bien comme ça à City, on reproduit le même système ici’. Je suis ici pour aider l’équipe d’une manière ou d’une autre, tactiquement, physiquement, avec ma tête. L’entraîneur doit décider ce qui est mieux pour l’équipe», a précisé De Bruyne.