David Goffin va défier Nadal ce lundi au Masters: «C'est incroyable d'être là!»

«C’est incroyable d’être là! Je suis très heureux». Le Liégeois, 26 ans, qui avait pu jouer un match en tant que réserviste l’an dernier, a été versé dans le Groupe Pete Sampras et défiera lundi soir Rafael Nadal, le numéro 1 mondial, vainqueur de Roland Garros et de l’US Open.

«Terminer l’année dans le top 8 à l’ATP, et disputer le Masters est une grande première pour moi», a confié le Liégeois à la veille de son entrée en lice dans le tournoi contre l’Espagnol. «C’est comme un rêve! Après ma blessure à Roland Garros, j’avoue que je ne m’y attendais pas vraiment. J’avais manqué Wimbledon, mais j’ai travaillé dur pour revenir et gagner deux titres en Asie (à Shenzhen et Tokyo, ndlr). C’est une grande fierté».

David Goffin a peut-être un coup à jouer à Londres où il a été versé dans un groupe qui comprend également l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 4) et le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 6). Rafael Nadal est en délicatesse avec son genou droit depuis sa finale perdue au tournoi ATP Masters 1000 de Shanghai contre Roger Federer et Dominic Thiem n’a plus rien fait de bon depuis sa défaite au terme d’un huitième de finale épique contre Juan Martin Del Potro (ATP 11) à l’US Open. Le Liégeois avait été éliminé lui au tournoi de Paris par le Français Julien Benneteau au 3e tour (8es de finale).

«J’étais un peu au bout du rouleau à Bercy, mais Benneteau était en grande forme. Il avait battu Tsonga et Cilic également. J’ai essayé de récupérer un maximum et de me préparer le mieux possible. Je vais essayer de profiter de chaque moment et de développer mon meilleur tennis. Je pense que tout peut est possible dans notre groupe. L’an dernier j’avais pu jouer un match contre Djokovic comme remplaçant. Là, je pourrai en disputer au moins trois et je tâcherai d’utiliser l’expérience de l’an dernier à mon avantage», a ajouté David Goffin.