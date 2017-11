Mousa Dembélé: «Bien sûr, il y a d'autres joueurs de qualité au milieu, mais je crois en mes qualités...»

Mousa Dembélé est heureux d’être monté au jeu contre le Mexique, après avoir connu des mois difficiles en raison de plusieurs blessures. «C’était important de jouer des minutes, de retrouver la forme et de retrouver mes sensations dans l’équipe, mes automatismes. Je pense que j’ai bien joué», a déclaré Mousa Dembélé, ce dimanche, à Tubize en marge de l’entraînement des Belges.

«Je suis rentré avec l’intention de tout donner et d’essayer de montrer de l’agressivité. Ces derniers mois, j’ai connu plusieurs blessures. Je suis de retour.»

Mousa Dembélé a pris la place de De Bruyne dans l’entrejeu à la pause. Pourtant, il ne pense pas entrer en concurrence avec le meneur de jeu de Manchester City. «Je crois en mes qualités bien sûr, mais Kevin De Bruyne est une valeur inestimable pour notre équipe. C’est un joueur qui depuis tant d’années montre qu’il est important pour l’équipe. Personnellement, je pense qu’il existe plusieurs systèmes où l’on peut jouer ensemble. Je suis plus défensif que lui. Lui, peut apporter plus offensivement. Je trouve étrange qu’on puisse nous comparer...»

Alors qu’il a beaucoup été question de système de jeu ces derniers jours quand on évoquait les Diables Rouges, le médian de Dembélé affiche sa polyvalence. «Je n’ai pas de préférence pour un système particulier. J’ai déjà connu plusieurs entraîneurs et joué dans différents systèmes. Et je sais que mes qualités peuvent s’exprimer dans différentes positions.»

Dembélé ne craint pas la forte concurrence dans l’axe en vue de la sélection pour le Mondial. «Je ne pense pas encore trop à cela. Bien sûr, il y a d’autres joueurs de qualité au milieu, mais je crois en mes qualités. Cela dépendra de comment le coach veut jouer, de quels joueurs il a besoin... Personnellement, je peux jouer à différentes positions.»