Rédaction en ligne

Le centre-ville malmédien souffre de l’ouverture de nombreuses enseignes en périphérie, mais aussi de l’e-commerce et du changement d’habitudes de consommation. Mais commerçants et Ville de Malmedy veulent inverser la tendance et redynamiser le commerce du centre-ville en trouvant une identité forte, une image, un slogan, qui rassemble les commerces malmédiens.