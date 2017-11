Agreta, un projet qui vise à redynamiser le tourisme en Ardenne transfrontalière

Belga

Les provinces de Liège et de Luxembourg ainsi que le Grand-Duché de Luxembourg se sont associés pour porter le projet Agreta, Ardenne Grande Region Eco-Tourisme et Attractivité, afin de redynamiser le tourisme au sein de l’Ardenne Transfrontalière, qui comprend également la province de Namur et le Département des Ardennes (France), a annoncé jeudi Danielle Gevaerts, coordinatrice du projet.