Foot (D2 Am.) - Crotteux buteur décisif à Sprimont-Waremme (3-4)

Crotteux et Fransolet : deux buteurs du match.

Comme à l’occasion du match contre Meux, Philippe Caserini a ressorti Marc Crotteux de sa manche. Et pour la seconde fois, le médian a marqué le but décisif pour les Stadistes (alors que Kevon Cossalter avait réalisé un triplé) au terme d’un match débridé. Réduit à dix, Sprimont a seulement concédé le but de la défaite dans les arrêts de jeu.