Bart De Pauw accusé de harcèlement: l'affaire a pris une ampleur non désirée par les victimes, selon leur avocate

L’affaire De Pauw «a pris une ampleur ni prévue ni souhaitée» par les victimes, selon Me Mussche, connue pour avoir défendu de nombreuses victimes d’abus sexuels commis au sein de l’Eglise.

«C’est important de souligner que ces dames se sont uniquement tournées vers le service de prévention de la VRT dans le but d’éviter de telles affaires à l’avenir.» Maintenant que le parquet a initié une action pénale, l’affaire prend une autre dimension, relève l’avocate. Les victimes n’avaient pas imaginé que le ministère public s’en emparerait.

Christine Mussche conseillera ses clientes sur les conséquences de l’enquête pénale et notamment sur la manière de préserver leur anonymat. Celles-ci ne désirent en effet pas être connues. «Pas parce qu’elles n’assumeraient pas la vérité de ce qu’elles ont déclaré, mais parce qu’il s’agit de personnes connues et que ce qui leur est arrivé est d’abord une affaire privée.» L’avocate ne veut pas dire non plus combien elles sont.

Bart De Pauw est un réalisateur et présentateur de télévision très connu en Flandre. La semaine dernière, la VRT a suspendu sa collaboration avec lui après que plusieurs plaintes le visant eurent été déposées auprès de son conseiller en prévention.

D’après les journaux flamands, l’homme aurait notamment harcelé par SMS plusieurs femmes de son entourage professionnel.