Esch-Sur-Alzette sera capitale de la culture 2022

Esch-sur-Alzette a été désignée capitale de la culture européenne 2022 par le Conseil européen, sur proposition de la Commission européenne, a indiqué vendredi le ministère de la Culture. Si la ville de Luxembourg avait déjà eu droit à cet honneur à deux reprises (1995 et 2007), c'est la première fois qu'une ville luxembourgeoise de province est désignée capitale européenne de la culture.

La ville d’Esch-sur-Alzette a été sélectionnée pour accueillir l’année européenne de la culture en 2022. Le jury européen s’est réuni au Luxembourg du 9 au 10 novembre 2017, la première journée ayant été marquée par la visite de certains membres du jury des principaux lieux et institutions retenus dans le dossier de candidature. Au cours de la deuxième journée, le jury s’est réuni dans son entièreté au ministère de la Culture où il a été accueilli par le Premier ministre, ministre de la Culture et le secrétaire d’Etat à la Culture, Guy Arendt. Après l’allocution de bienvenue de Xavier Bettel, la ville candidate a présenté devant le jury le dossier final de candidature intitulé "Remix Culture".

Suite aux délibérations du jury, la présidente, Sylvia Amman, a annoncé que le jury a retenu la candidature de la ville d’Esch-sur-Alzette et qu’il recommande au Grand-Duché de Luxembourg de désigner Esch-sur-Alzette comme capitale européenne de la culture 2022. Esch-sur-Alzette partagera cet honneur avec Kaunas, deuxième ville de Lituanie. La présidente du jury a mentionné l’engagement du gouvernement tout au long de la procédure de sélection, le Premier ministre ayant souligné l’importance du rôle de la culture au sein de l’Union européenne et l’Etat s’étant engagé à contribuer deux tiers du budget du projet Esch2022.

Le Premier ministre, ministre de la Culture, Xavier Bettel, s’est félicité de la décision du jury en soulignant la joie d’accueillir l’année européenne de la culturelle pour la troisième fois de son histoire, après Luxembourg-ville en 1995 et en 2007:"Le projet Esch 2022 a su convaincre et je suis persuadé qu’il contribuera au rayonnement et à la dynamisation du Bassin minier. Nous travaillerons ensemble pour en faire un succès".