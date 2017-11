Liège récompensée pour ses efforts en matière de propreté

Les rencontres européennes de l’AVPU (Association des Villes pour la Propreté Urbaine) ont eu lieu ces 8 et 9 novembre à Versailles, en présence d’une trentaine de villes françaises, belges, suisses, espagnoles et portugaises.

La Ville de Liège a adhéré au printemps 2017 à ce réseau dont l’objectif principal est de favoriser un échange de bonnes pratiques entre les villes en matière de propreté publique.

La remise des prix des trophées de la propreté urbaine était organisée à cette occasion. Ceux-ci récompensent les villes ayant mené des actions exemplaires dans différents domaines de la propreté publique, qu’il s’agisse des aspects techniques, de management ou encore de sensibilisation et de communication.

La campagne de sensibilisation « Vous aimeriez qu’on fasse ça chez vous ? » présentée par la Ville de Liège, a été fortement appréciée et plébiscitée par les villes participantes et s’est vue récompensée, au terme d’un vote quasi unanime, par le Grand Prix 2017 de l’AVPU. L’action participative que constitue l’appel à projet propreté s’est également vue décerner un Trophée.

Quatre spots pour convaincre…

Pour rappel, l’Echevin de l’Environnement André Schroyen avait décidé en 2016 de réaliser quatre spots de sensibilisation dans lesquels deux petits Liégeois s’attaquent, dans des endroits emblématiques de la Ville (Opéra, Guillemins, Montagne de Bueren et Place du Marché), à diverses incivilités…ou plutôt à leurs auteurs.

Leurs armes : leur regard d’enfant et surtout leur pouvoir magique de faire prendre conscience aux adultes de leur comportement inadéquat. Les spots sont muets, jusqu’à la voix off enfantine finale qui interpelle le spectateur par un « Vous aimeriez qu ’ on fasse ça chez vous ? Alors pensez-y ! » .

Un rappel à l’ordre mis en scène d’une manière humoristique et sur un ton délibérément décalé, qui a séduit le réseau de l’AVPU, pour rappeler que l’espace public est finalement notre maison commune et que le respect de notre cadre de vie relève de notre responsabilité collective. Le message est clair : une ville plus propre, c’est l’affaire de tous !

Ces spots ont été relayés massivement sur les réseaux sociaux et ont fait l’objet d’une diffusion au cinéma (dans les 21 salles du groupe Kinépolis à Liège, à chaque séance) durant les vacances scolaires de Noël fin 2016 afin de toucher le plus large public possible. Impact des réseaux sociaux, la campagne s’est par ailleurs depuis exportée hors des frontières belges puisque l’Etablissement Régional de Formation des Professions Paramédicales d’Avignon a notamment demandé l’autorisation de diffuser ces spots sur les écrans de son établissement, ce que la Ville de Liège, dans une logique d’échange de bonnes pratiques, a évidemment accepté.