Football, P1: Péruwelz plonge son meilleur ennemi belœillois un peu plus dans la crise (vidéos)

BELŒIL 1 PERUWELZ 2 Les buts : 25 e Leroy (0-1), 49 e Bronier (1-1), 77 e Neukermans (1-2) Belœil : Baneton, Huin, Vandenberghe (71 e Fidalgo), Fretin, Abidellah, Dupont, Saval, Baysal (61 e Leleu), Bronier, Van Bruyssel (46 e Delitte), Pierart Péruwelz : Cuzzucoli, Florent, Quivy, Castelain (53 e Andry), Leroy (85 e Duchatelet), Stevens, Guelton, Neukermans, Haillez (90 e Beugnies), Rigaux, Vadennieuwenborg Avertissements : Leleu, Rigaut, Leroy Exclusions : 83 e Dupont et Stevens

Les semaines se suivent et se ressemblent à Belœil. L’Union espérait un déclic ce dimanche lors du derby face à Péruwelz. Mais Ludovic Bronier et ses équipiers se sont inclinés après un scénario qui ressemble à celui des matches précédents et que Sébastien Terlin connaît par cœur. Une nouvelle fois, la RUSB s’est procuré des occasions. Une nouvelle fois, la RUSB aurait pu repartir avec les trois points. Mais une nouvelle fois, la RUSB a été battue.