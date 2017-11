Six morts lors d'un puissant séisme de magnitude 7,2 à la frontière entre l'Iran et l'Irak (vidéo)

Le tremblement de terre a été enregistré à 32 km au sud-sud-ouest de la ville kurde de Halabja au Kurdistan irakien mais a été ressenti à plus de 1.500 km à la ronde. Les 6 victimes ont été recensées dans la ville-frontière de Qasr-e Shirin, a indiqué à la télévision le gouverneur de cette localité de la province de Kermanshah, Faramarz Akbari.

L’organisation scientifique indépendante EMSC précise sur Twitter que l’épicentre se trouve dans une zone faiblement peuplée et indique que des dégâts sont probables dans les premières dizaines de kilomètres alentours.

M7.2 #earthquake struck a region where population is not dense. Still, such an earthquake generate strong shaking up to several dozens of km. In this region damage to some buildings, especially weak ones is likely pic.twitter.com/PathOtmooB