Treize morts en Irak et en Iran dans un séisme de magnitude 7,3(vidéo)

La secousse a été enregistrée à une profondeur de 25 kilomètres à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la ville d’Halabja, dans une zone montagneuse de la province irakienne de Souleimaniyeh, a affirmé l’Institut géologique américain (USGS).

Elle a eu lieu à 18H18 GMT et a également été ressentie en Iran -- qui enregistre le bilan le plus lourd avec sept morts-- ainsi qu’en Turquie où ni dégâts ni victime n’ont été enregistrés, selon les autorités.

En Irak, ce tremblement de terre a fait six morts dans la province de Souleimaniyeh, dans le Kurdistan irakien, selon des responsables.

M7.2 #earthquake struck a region where population is not dense. Still, such an earthquake generate strong shaking up to several dozens of km. In this region damage to some buildings, especially weak ones is likely pic.twitter.com/PathOtmooB