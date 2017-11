En plus du saccage de nombreux commerces bruxellois, les émeutiers de samedi soir ont également cambriolé plusieurs appartements

Les événements de samedi soir resteront dans les esprits des habitants du boulevard Lemonnier, c’est une évidence. Et pour cause : une vingtaine d’établissements ont été littéralement saccagés par des casseurs, principalement après la place Fontainas, en direction du boulevard du Midi.

Parmi les adresses les plus sévèrement touchées, sont à noter les Galeries du Meuble (boulevard Lemonnier 120-124) et un night-shop, juste en face.

Une victime en état de choc.

« Les gens sont entrés par les deux portes du magasin et ont sorti plusieurs divans et matelas en tentant d’y mettre le feu, à l’intérieur comme dans la rue. On a même retrouvé une série d’allumettes noircies sur un des lits près de l’entrée. Je n’ose pas imaginer ce qui se serait produit si un incendie s’était déclaré dans l’immeuble », explique Frieda De Kerf, directrice du magasin.

La police n’était pas prête.