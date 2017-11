Le Waremmien qui a reçu une balle dans la nuque témoigne: «J'ai senti comme un coup de batte de base-ball à l'arrière de la tête» (photos!)

Sébastien Delvenne, un Waremmien de 21 ans, l’a échappé belle. Alors qu’il faisait son jogging rue des Prés, le passager d’un 4X4 lui a tiré une balle en plomb dans la nuque. Le projectile a terminé sa course à 1 cm de la moelle épinière. Il a dû être opéré en urgence et est heureusement hors de danger .

Nous sommes le jeudi 9 novembre, il est 22h. Comme à son habitude, Sébastien Delvenne (21 ans), effectue son jogging, mais en empruntant la rue des Prés à Waremme, il est loin de se douter qu’il va être la cible d’un tir !

« J’ai senti comme un coup de batte de base-ball à l’arrière de la tête. Je me suis accroupi et j’ai mis ma main à la nuque et là, j’ai vu qu’elle était recouverte de sang », explique Sébastien.

Qui peut-être l’auteur de cet acte gratuit et, ce la va sans dire, extrêmement dangereux ?

L’usage de telles armes n’est apparemment pas nouveau dans le coin…

Notre article complet ains que le témoignage de Sébastien et de sa maman sont à découvrir dans nos éditions digitales.

+ La photo de la sale blessure avant opération...