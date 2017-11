Koen Geens veut des civils pour infiltrer les réseaux terroristes

Fdh

Deux ans après les attentats de Paris et plus d’un an après les attentats de Bruxelles, la menace terroriste en Belgique reste à un « niveau élevé et persistant », indique le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) dans sa note de politique générale. Conséquence, il annonce de nouvelles mesures visant à donner plus de pouvoirs aux autorités judiciaires (police, magistrat,…) et aussi une meilleure protection.