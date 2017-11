Attention, si vous prenez la route ce lundi: les averses hivernales pourraient faire leur retour en Ardenne!

Les averses diminueront dans l’après-midi pour laisser place à des éclaircies plus larges. Les maxima seront compris entre 3 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 10 degrés au littoral, sous un vent modéré de nord à nord-ouest, et assez fort de secteur nord à la Côte. En soirée et durant la nuit, le ciel se couvrira partiellement mais il fera le plus souvent sec. Les minima chuteront jusqu’à -3 degrés en Hautes Fagnes et atteindront 2 à 5 degrés ailleurs.

Une perturbation très affaiblie par les hautes pressions avancera vers la Belgique, mardi. Le ciel se chargera à mesure que celle-ci progressera de la mer vers l’intérieur du pays, mais le risque de pluie restera très limité. Le thermomètre affichera entre 3 et 5 degrés sur le relief, 9 degrés en basse et moyenne Belgique et 11 degrés au littoral. Le vent, de secteur sud-ouest, sera faible ou modéré.

Mercredi, un secteur chaud recouvrira le pays, se traduisant par une nébulosité abondante et éventuellement de la bruine. La Côte pourrait profiter de quelques rayons de soleil dans l’après-midi, sous des maxima variant de 6 à 13 degrés.

Le temps sera sec, jeudi, avec un vent faible à localement modéré de secteur sud à sud-est.