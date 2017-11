Séisme au Moyen-Orient: Plus de 207 morts et des centaines de blessés, un bilan qui pourrait encore s'alourdir

Rédaction en ligne

Le bilan du tremblement de terre qui a eu lieu dimanche soir à la frontière entre les provinces iranienne de Kermanshah (ouest du pays) et irakiennes de Souleimaniyeh (nord-est de l’Irak) et de Diyala ne cesse d’augmenter dans la nuit de dimanche à lundi. Lundi matin, l’agence de presse étatique iranienne Irna a ainsi relayé un nouveau bilan officiel d’au moins 207 morts et 860 blessés liés au séisme côté iranien.