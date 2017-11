La proposition qui va faire du bruit: 30km/h maximum dans toute la région de Bruxelles-Capitale!

Il faut améliorer la sécurité routière dans notre capitale. Par conséquent, la secrétaire d’État à la sécurité routière, Bianca Debaets et le ministre de la Mobilité Pascal Smet, proposent de fixer à 30km/h la vitesse maximale à laquelle on peut rouler dans la Région de Bruxelles-Capitale. En accord avec la police et les bourgmestres, des exceptions pourront être fixés pour les gros axes. « La règle générale, ce sera 30 km/h », a-t-on expliqué au cabinet de Pascal Smet à nos confrères du Morgen qui révèlent l’information ce lundi matin. « Mais pas pour, par exemple, la petite ceinture. »

Leur plan sera discuté la semaine prochaine sur la table du gouvernement bruxellois. Selon Vias, l’ancien institut belge pour la sécurité routière, ce plan aura un impact positif. « Une vitesse moins élevée signifie moins de blessés lors d’accidents », explique Stef Willems au Morgen. Il faut noter que dans le pentagone, à l’intérieur de la petite ceinture, la vitesse est déjà limitée à 30km/h partout depuis septembre 2010.