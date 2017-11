Marie-Martine Schyns veut rendre la troisième maternelle obligatoire dès la rentrée

L’âge de l’obligation scolaire ne dépend pas de la Communauté française, mais du fédéral. L’abaisser à 5 ans, cela supposerait donc une modification de la Constitution… et l’aval des partis flamands qui freinent des quatre fers: la modification aurait un impact sur la Loi spéciale de financement et au Nord, on craint qu’il soit négatif pour la Flandre. Du coup, une alternative est envisagée par la ministre de l’Enseignement, la CDH Marie-Martine Schyns (cdH).

« Notre volonté est de rendre obligatoire la fréquentation de la 3e maternelle durant un nombre minimal de demi-journées. Ce nombre n’a pas encore été décidé de manière définitive et fait l’objet de discussions », explique le cabinet de la ministre de l’Enseignement Marie-Martine Schyns (CDH) à nos confrères de la DH. « On est clairement demandeur d’une baisse de l’âge légal de l’obligation scolaire, et que celui-là passe de six à cinq ans, mais cela reste une matière fédérale. En attendant que ce dossier se débloque peut-être, on avance sur une alternative ».

Rappelons qu’en Flandre,un décret datant de février 1997 contourne la loi fédérale, stipulant que pour être admis à en primaire, un enfant doit notamment avoir été inscrit au cours de l’année scolaire précédente dans une école maternelle et avoir été présent au moins 250 demi-journées.