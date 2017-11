Lorsqu’il a repris la route ce jeudi après avoir été manger un petit bout avec des amis, Bert Vanacker, 34 ans, a envoyé un sms à sa compagne Michèle : « Je suis à la maison dans 15 minutes ». Mais une heure après ce message, il n’était toujours pas là et ne donnait plus de nouvelle.

La jeune femme a donc décidé de prendre sa voiture et de faire la route inverse à la sienne pour voir ce qui lui était arrivé. Arrivée sur le R8, près de Courtrai, elle a dû prendre une déviation, à cause d’un accident. « Elle a demandé aux services de secours si une BMW était impliquée, mais elle n’a pas eu de réponse », explique Hubert, le père de la victime, à nos confrères du Nieuwsblad. « Puis elle a appelé l’hôpital, puis la police, sans succès ».

Michèle ne se doutait pas, ou ne voulait pas imaginer que, quelques instants plus tôt, son compagnon avait été victime d’un terrible accident. Dans un tournant, Bert a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté un poteau, avant de terminer sur le toit. Il n’a eu aucune chance et est décédé sur le coup.

« J’ai attendu toute la nuit qu’il rentre », explique Michèle. « Dès qu’une voiture approchait, j’espérais que ce soit lui ». Mais l’homme de 34 ans n’est jamais arrivé.

Il était papa d’un petit garçon de cinq ans.