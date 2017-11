Alerte job: Une cinquantaine de nouveaux emplois prévus chez Melexis!

La société technologique Melexis prévoit d’agrandir son site de production situé à Ypres. Un million d’euros sera investi pour un enrichissement de 1.300 mètres carrés, portant la surface totale à plus de 7.000 mètres carrés. Cinquante emplois supplémentaires seront créés, indique lundi l’entreprise dans un communiqué.

Melexis engagera de nouveaux opérateurs, techniciens et ingénieurs. Le nombre de collaborateurs à Ypres passera alors de 250 à 300. «Nous sommes actifs à Ypres depuis 1998 et avec cet élargissement nous montrons clairement que nous nous engageons durablement à être un employeur important et responsable dans la région», commente Bertrand Leterme, manager du site d’Ypres.