Héron: une maison ravagée par des cambrioleurs

Un important vol s’est déroulé dans une habitation de la rue du Ver à Héron : la maison a été minutieusement fouillée par les malfrats et le préjudice est important.

Un cambriolage peut être vraiment traumatisant pour les victimes : sentiment d’intrusion dans son intimité, d’insécurité dans son domicile… Et c’est malheureusement ce à quoi ont été confrontés des occupants d’une habitation, située à la rue du Ver à Héron. Les faits se sont passés fin de semaine dernière : la zone de police Hesbaye Ouest les a constatés ce vendredi 10 novembre, à 15 heures.

Selon les policiers descendus sur place, le ou les auteurs des faits ont escaladé une clôture afin d’atteindre la propriété. Là, à l’aide vraisemblablement d’une perceuse, ils ont fait un trou dans un châssis, faisant sauter le mécanisme.

Une fois à l’intérieur de l’habitation, les cambrioleurs ont pris le temps de fouiller chacune des pièces de la maison, ainsi que chaque armoire ! Ils ont ensuite pris la poudre d’escampette en emportant, notamment, un four micro-ondes, une machine à café Senseo, des jeux d’enfants, des vêtements et chaussures dames et enfants, des linges de toilettes, des bijoux… En quittant les lieux, quelques vêtements ont toutefois été abandonnés dans la pelouse de la propriété.

Un constat a été rédigé.