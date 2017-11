Kinkin a 38 ans. Sa vie a basculé après une rupture. « Mes gros ennuis ont commencé en 2009 quand ma copine m’a quitté. Nous avons eu une fille qui va avoir 11 ans mais que je ne vois plus. Cela fait un trou, un vide. J’ai perdu mon emploi de couvreur », raconte-t-il. « J’ai perdu mes parents. J’ai vécu trois mois chez ma sœur mais qui était malade. Je n’ai pas voulu rester. J’ai une autre sœur et un frère qui ne me regardent quasiment pas. J’ai tout perdu. Tout. J’ai galéré de 2009 à 2016. J’ai eu des petits appartements entre deux, mais j’ai vécu dix mois dans la rue ».

Où dormiez-vous ?

Dans les banques, à droite, à gauche, à l’abri de nuit, en tente, dans des squats. C’était la débrouille, quoi. Le froid, c’est très dur.

Et le regard des autres ?

Lorsque je fais la manche, je ne m’adresse pas aux gens, car je sais que cela les ennuie. Je suis timide. Le pire, ce sont les riches : ils ne comprennent pas pourquoi on fait ça. On a très rarement une pièce d’une personne riche. Généralement, les gens qui donnent sont des petites gens, des gens qui sont au CPAS, au chômage, des ouvriers.

Des insultes ?

On m’a traité de fainéant alors que je suis malade. Il y a des doigts d’honneur, des réflexions qui font mal. Le plus dur, c’est quand vous dites bonjour à quelqu’un et que la personne vous regarde des pieds à la tête et ne vous répond pas. Le regard des gens a aussi changé depuis les mesures de M. Delannois (bourgmestre ff qui avait pris un arrêté sur la mendicité, cassé depuis, NDLR). Il nous prend vraiment pour de la m… et veut nous mettre en prison, carrément. Beaucoup m’ont dit que c’était honteux et qu’ils ne voteront plus pour lui.

