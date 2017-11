Gozée: il percute l'ambulance et finit dans une façade

Ce dimanche, peu avant 23h, un impressionnant accident s’est produit rue Armand Bury à Gozée (Thuin). Un véhicule a embouti une ambulance et a terminé sa course contre une façade. Trois blessés sont à déplorer.

Ce dimanche, une violente collision s’est produite à la rue Armand Bury à Gozée. Un véhicule avec une personne à son bord a percuté une ambulance en intervention. Sous la violence du choc, la voiture a fini sa course contre une façade. Le conducteur s’en tire avec des multiples contusions et a été transporté au CHU André Vésale. Les deux ambulanciers, attachés à la zone Hainaut Est, ont également été blessés, mais plus légèrement. Tous deux ont également été conduits au CHU Vésale.

Les policiers de la zone Germinalt sont descendus sur les lieux pour établir le constat. Les pompiers thudiniens de la Zone Hainaut Est ont également été dépêchés sur place pour nettoyer la chaussée, qui a été fermée pendant une bonne heure.