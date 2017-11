Tribunal de Namur: jusqu'à 6 ans de prison requis à l'encontre de 5 prévenus pour trafic de stupéfiants!

Le parquet de Namur a requis des peines multiples à l’encontre de cinq prévenus qui ont comparu lundi devant le tribunal correctionnel pour avoir vendu de l’héroïne et de la cocaïne à Namur, entre février et avril 2017, et ce dans le cadre d’une association de malfaiteurs. Les deux principaux prévenus risquent une peine de six ans de prison. Des peines de cinq ans, trois ans et 18 mois ont été requises pour les trois autres

Les forces de l’ordre ont eu connaissance grâce à des sources policières d’un trafic de drogue à Salzinnes pour le compte d’une filière hollandaise. Une surveillance est organisée et des interpellations et perquisitions sont effectuées le 20 avril 2017.

Deux frères hollandais sont d’abord interpellés en possession d’argent liquide ainsi que de trois GSM. L’un des deux, Cheraf, reconnaît sa participation tout en contestant la longueur de la période infractionnelle reprochée tandis que son frère nie toute implication.

Une perquisition est organisée au domicile de Michaël et sa compagne Vanessa lors de laquelle une dizaine de boulettes de cocaïne et héroïne sont retrouvées. Une cinquième personne, Rachid, est également interpellée le 20 avril.

Devant le tribunal, Michaël, qui est en aveux, a expliqué avoir rencontré Rachid, qui en tant que consommateur d’héroïne lui aurait présenté les deux frères Cheraf et Abdelaziz. Michaël, qui souffrait de problèmes financiers et d’addiction, a accepté de vendre pendant six jours, avant de se faire agresser lui et sa compagne mi-avril.

« Michaël a voulu arrêter la vente, mais sous la pression des deux frères il a dû recommencer, le 20 avril, précisément le jour de la perquisition », a expliqué son avocate.

Le rôle de Vanessa, en aveux également, était quant à lui de véhiculer de temps à autre Michaël et l’un des frères dans le cadre de la vente. Par ailleurs, son appartement servait de planque pour l’héroïne et la cocaïne, bien qu’elle ait expliqué ne pas en avoir eu connaissance dans un premier temps. En contrepartie, le couple recevait l’équivalent de 5 grammes d’héroïne par jour ou son équivalent en argent.

Rachid, en tant que consommateur, était chargé d’établir le lien entre les deux frères et le couple, en effectuant notamment l’une ou l’autre traduction. L’analyse de la téléphonie a notamment permis de démontrer l’existence d’une centrale plus importante pour laquelle les deux frères travaillaient à l’échelon local.

Compte tenu notamment des témoignages, perquisitions, déclarations, le parquet a requis une peine de six ans de prison envers Abdelaziz et Sheraf, cinq ans de prison à l’encontre de Rachid, trois ans pour Michaël et 18 mois pour Vanessa. Le substitut ne s’est cependant pas opposé à des mesures de faveur pour le couple.

L’avocate des frères a quant à elle sollicité l’acquittement pour Abdelaziz, pour manque de preuves. Une plaidoirie qui a scandalisé le substitut : « on en vient à contester l’incontestable, c’est hallucinant », s’est-il indigné. Un sursis complet a été plaidé pour Cheraf. Un sursis probatoire et une peine de travail ont été plaidés pour les trois derniers prévenus.

Le jugement sera prononcé le 27 novembre.