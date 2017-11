Une camionnette brûlée lors des émeutes de Bruxelles: la vidéo de la honte d'une violence inouïe

« Ils sont où ? Les policiers sont partis loin ! »s’exclame la dame apeurée, durant la vidéo. Pendant de longues minutes, les forces de l’ordre sont restées en retrait. Sur ces images, on peut notamment voir les émeutiers s’acharner sur une camionnette et la renverser avant d’y mettre le feu. Selon cette habitante, la camionnette appartient à un monsieur transportant des enfants handicapés tous les matins pour les déposer à l’école.

Seize commerces du centre-ville de Bruxelles ont été ont été vandalisés samedi soir lors des rixes qui ont éclaté après la qualification de l’équipe nationale marocaine à la prochaine Coupe du monde de football. Cinq de ces établissements ont subi des dégâts très importants. Deux véhicules ont été incendiés et six autres, endommagés. Le nombre de véhicules endommagés est toutefois susceptible d’être réévalué à la hausse et les victimes sont invitées à se présenter au commissariat central, indique lundi Olivier Slosse, porte-parole de la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles.

Un véhicule du Siamu a également été endommagé, de même que plusieurs véhicules de police et du mobilier urbain. L’ampleur des dégâts à ce mobilier reste encore à évaluer. Enfin, une camionnette a été fracturée et du matériel de chantier a été volé.

Les rixes qui ont éclaté samedi soir à Bruxelles après la qualification de l’équipe nationale marocaine à la prochaine Coupe du monde de football ont impliqué quelque 300 personnes et fait 23 blessés, dont 22 policiers.

Dimanche, une personne a fait l’objet d’une arrestation judiciaire et a été mise à la disposition des autorités judiciaires avant d’être relaxée après audition. Aucune nouvelle interpellation n’a eu lieu depuis, selon le parquet.

Une taskforce judiciaire a été mise en place pour identifier au plus vite les auteurs des faits. Toutes les images (photos et vidéos) concernant les émeutes et saccages peuvent être envoyées à cette taskforce via l’adresse zpz.polbru.info@police.belgium.eu.

La police locale précise que les victimes ou autres personnes avec des questions peuvent téléphoner 24h/24 et 7j/7 au numéro de téléphone 02/279.79.09.