Foot (D3): Huy devra indemniser Philippe Derwa dans le cadre d'un licenciement abusif

Philippe Derwa et son avocat, M e Grégory Ernes.

L’entraîneur reprochait notamment à son ancien club un licenciement abusif pour faute grave et réclamait différentes indemnités pour un montant atteignant presque les 30.000 euros. Une somme contestée par le club mosan, estimant notamment que les deux parties étaient liées par un contrat d’entreprise et non par un contrat de travail.

> La suite de l’info dans notre édition digitale.