Huit mois ferme pour non-assistance à personne en danger

Un homme de 31 ans avait fait un malaise mortel, le 11 janvier 2016, au domicile du prévenu après avoir fumé de l’héroïne. Un Spadois de 35 ans, poursuivi pour les mêmes faits, est quant à lui acquitté.

Le Spadois, qui n’avait jamais été entendu sur les faits, avait expliqué à l’audience que la victime était arrivée au domicile du Pepin en cours d’après-midi, juste après sa sortie de prison et qu’elle désirait fumer de l’héroïne. Faute d’argent, elle avait quitté les lieux avant de revenir en début de soirée, dans un état second, ayant consommé alcool et médicaments.

Le trentenaire avait également indiqué qu’il n’était personnellement pas présent au moment où la victime avait fait son malaise et qu’il avait été prévenu par son ami le lendemain matin de l’issue fatale. Il avait également appris que le corps avait été déplacé dans la cage d’escalier de l’immeuble du Pepin.

« Ma seule erreur est de ne pas avoir appelé l’ambulance lorsque j’ai été prévenu mais comme je n’avais pas respecté mes conditions par rapport à mon bracelet, je ne voulais pas retourner en prison », avait encore soutenu le prévenu.

Le tribunal a estimé que le Spadois n’était pas présent au moment du malaise et a acquitté le prévenu de la prévention de non-assistance en danger. Le quinquagénaire originaire de Pepinster a lui été condamné à huit mois de prison ferme.