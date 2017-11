Luc Trullemans annonce des températures "de plus en plus douces" avant un temps "à nouveau plus frais" en fin de semaine

Après la petite incursion d’air plus froid qui a été matérialisée par la première petite couche de neige de quelques centimètres au-dessus de 400 mètres en Ardenne, cette semaine sera marquée par une hausse progressive de la température associée à l’arrivée d’un anticyclone d’abord sur la France, ensuite sur l’Europe centrale.

De par sa position, celui-ci entraînera un air plus doux sur l’ouest de la France, les îles britanniques et nos régions. Cet air sera relativement humide avec de nombreux nuages bas et des formations de brumes ou de brouillards en de nombreux endroits .

Si ce mardi matin il faudra encore tenir compte d’une certaine fraîcheur matinale accompagnée de faibles gelées sur l’est du pays , l’après-midi nous observerons déjà des maxima un peu plus élevés avec 9 à 11° sur les Flandres, 7 à 9° sur le centre et 5 à 7° en Ardenne.

Mercredi s’annonce également assez gris avec un temps fort brumeux le matin mais les températures diurnes remonteront encore pour atteindre des valeurs maximales de 13° à la mer , 9 à 11° dans l’intérieur du pays et 7° sur les hauteurs ardennaises.

Comme l’air deviendra un peu plus sec dans le courant de la journée de jeudi , nous pourrons espérer alors 2 à 3h de soleil dans le courant de l’après-midi avec à peu près les mêmes températures douces pour la saison.

En fin de semaine et pendant le week-end prochain , une profonde dépression océanique arrivera au nord de l’Ecosse. Elle dirigera un front froid pas trop actif sur notre pays qui sera suivi par un air plus frais en provenance du nord de l’océan atlantique.

Vendredi prochain nous aurons donc un peu de pluie avec ensuite des éclaircies et pendant le week-end quelques averses venant de la Mer du nord

Ces averses seront de pluie ou de grésil à la mer et en plaine et de pluie, grésil ou neige fondante sur les hauteurs de l’est. Les minima descendront entre 4° à la mer et 2 ou 3° sur les plaines de l’intérieur du pays mais jusqu’à 0 ou -1° en Ardenne.

Les températures maximales ne dépasseront plus dimanche après-midi des valeurs de 8 ou 9° sur l’ouest du pays , 5 à 7° sur le centre et 4 à 6° en Ardenne.

Pour la semaine suivante, les modèles météorologiques nous maintiennent dans un air frais pour la saison avec régulièrement des précipitations qui pourront être de neige fondante sur le relief ardennais.

Les températures ne devraient pas beaucoup changer avec, en cas d’éclaircies nocturnes , un risque de gelées dans l’intérieur du pays .