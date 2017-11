Roberto Martinez: "Les déclarations de De Bruyne ne vont pas bousculer ma manière de travailler"

À 7 mois de la Coupe du Monde, Kevin De Bruyne regrette que les Diables n’aient pas encore trouvé un système de jeu qui leur convient… Il l’a clamé haut et fort, ce week-end. « Nous ne savons pas encore comment évoluer sur la pelouse d’un point de vue tactique. L’objectif était d’effectuer un gros pressing mais quand tu joues avec 5 défenseurs qui restent constamment derrière, c’est impossible de mettre la pression sur l’adversaire. Ou tu presses haut et tu dois le faire en équipe, ou tu attends plus bas : il faut choisir. Contre les Mexicains, la moitié voulait aller presser et l’autre moitié ne voulait pas sortir… Au final, le collectif était coupé en deux et, au milieu, cela donnait de très grands espaces à nos opposants. C’était en fait du 5 contre 7 et c’était dès lors compliqué pour les médians de savoir comment ag ir » a lancé KDB.

Roberto Martinez est revenu les déclarations du Diable rouge, ce lundi, en conférence de presse, soit à vingt-quatre heures de la rencontre de la Belgique face au Japon. « Nous sommes dans une phase de préparation. Les matches face au Mexique et au Japon servent de tests. Cette période d’essais doit nous aider à nous améliorer tactiquement. Je ne considère dès lors pas les propos de De Bruyne comme une attaque personnelle. C’était juste son opinion et tous les joueurs peuvent en avoir une. De plus, Kevin est honnête, ce n’était donc pas un manque de respect de sa part. Ces déclarations ne vont évidemment pas bousculer ma manière de travailler, c’est certain ».