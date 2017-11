Gesves: des professeurs de l'école provinciale d'équitation accusés de harcèlements

L’école provinciale d’équitation de Gesves est dans la tourmente. Certains de ses professeurs sont accusés de violences, de harcèlements sexuels et moraux par des élèves. Les professeurs accusés ont été écartés dès vendredi dernier de l’école, soit le lendemain des accusations des élèves. Nous avons contacté des élèves de l’école qui dans leur grande majorité démentent les accusations portées contre leurs professeurs.

Tout a commencé lors d’un cours de morale et de religion à l’école provinciale d’équitation de Gesves jeudi dernier. Un professeur évoque en cours le harcèlement et dans la classe les langues se délient : insultes, humiliations, harcèlement moral. Selon nos confrères de l’Avenir, on parle même de harcèlement sexuel. Les accusations fusent. Le professeur décide donc d’avertir la direction qui écarte les professeurs accusés dès le vendredi.

La grande majorité des élèves que nous avons contactés défend bec et ongles ses professeurs. « Ces accusations sont fausses ! J'espère de tout cœur que la vérité va éclater car les élèves de Gesves peuvent aller vraiment loin dans leurs propos ! Ils ne se rendent pas compte qu'ils jouent avec la carrière de leurs professeurs ! Ils sont trop protégés par leurs parents qui les croient sur parole. Cette histoire va vraiment trop loin », confie Isaure Brand qui a terminé ses études dans l’école en juin dernier.

Mais d’autres jeunes ne sont pas aussi cléments envers l’école. « Il y a un professeur qui frappait les élèves avec sa cravache. C’était fait sur le ton du jeu mais maintenant je réalise que ça ne se devait pas. Il donnait aussi des coups de pied. Ma mère s’était plainte à la direction », raconte une ancienne élève d’école.