ATP Masters: Goffin rêve d'un exploit face à Nadal (direct commenté)

Le Liégeois 26 ans, qui avait pu disputer un match en tant que réserviste l’an dernier, est motivé comme jamais même s’il n’est évidemment pas favori face au vainqueur de Roland-Garros et de l’US Open, l’Espagnol Rafael Nadal.

Il s’agit de la troisième confrontation sur le circuit entre David Goffin et Rafael Nadal. Le Liégeois de Monaco n’a, jusqu’à présent, pas encore réussi à terrasser le gaucher de Manacor, après s’être incliné à Monte-Carlo et Madrid au printemps dernier. Il n’empêche, sur dur en indoor, face à un adversaire qui plus est tracassé par une blessure au genou droit qu’il traîne depuis un mois, le natif de Rocourt ne part pas battu d’avance.