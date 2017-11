Gault&Millau2018: découvrez quels sont les meilleurs restaurants de la province de Luxembourg

Rédaction en ligne

Ce lundi, l’équipe du guide gastronomique Gault&Millau a présenté la 15 e édition de l’ouvrage consacré à la Belgique et au Luxembourg devant un parterre de plus de 800 personnes issues du monde de la restauration. Les inspecteurs anonymes du guide ont visité et recensé plus de 1.280 restaurants cette année. En province de Luxembourg, cinq nouveaux restaurants rejoignent le guide. Et l’établissement marchois du BaraGoû devient l’un des ambassadeurs du « Prix-Plaisir de Wallonie « .