Un accident impliquant deux véhicules a eu lieu ce lundi soir sur la route Charlemagne (N97) à proximité de la piscine de Ciney. « L’accident a eu lieu sur une quatre voie et les véhicules sont entrés en choc frontal », explique un pompier présent sur place. Une personne est décédée et l’autre est blessée gravement. La police de la route est sur place ainsi qu’une voiture du SMUR de Mont-Godinnes. Une ambulance de Dinant et une autre de Marche-en-famenne ont été dépêchées.

Selon nos informations, il s’agirait d’une collision frontale suite à la présence d’un conducteur fantôme sur la route Charlemagne.